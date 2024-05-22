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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17

İZLE I Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı! İşte o anlar...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı elektrikli araç, kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aslantaş Sokak ile Köprülü Sokak arasında meydana geldi. B.K. idaresindeki Volta marka 41 ATH 027 plakalı elektrikli araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. Kazanın şiddetliyle F.A. ile F.Ç. isimli kadınlar yaralandı, araç ise yaklaşık 15 metre sürüklenerek yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadınlardan F.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 16 yaşındaki B.K'nın ise polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Kazanın ardından yan yatan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen aracın önce kaldırıma, ardından da kadınların arasına daldığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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