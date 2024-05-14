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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 18:25

İZLE I 'Çapkanlar suç örgütü’ne ağır darbe! 42 şüpheli paketlendi

Esenler’de yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlandı. Genişletilen soruşturma kapsamında 20 ofis adresi belirlendi. Adreslere bugün düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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