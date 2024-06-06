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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 01:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 01:06

İZLE I Artvin’de tur teknesi battı: Yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı

Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde alabora olan tekneden suya düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden bir balıkçının "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı. Hastanede tedavisi süren 1'i ağır 5 kişinin, doğum günü kutlaması için özel tekneyle baraj gölünde tura çıktıkları öğrenildi.

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