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Bosna Hersek 1-1 İsveç GOL: K. Alajbegovic

Bosna Hersek 1-1 İsveç GOL: K. Alajbegovic

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup 3. maçında Bosna Hersek, İsveç karşısında Kerim Alajbegovic'in kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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