PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 22:20

İZLE I Antalya'da hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı: O anlar kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin balkonundan düşen bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Olayın ardından çekilen bir cep telefonu kamerası görüntüsünde ise yere düşen kişiye hastane görevlilerinin yardım ettiği anlar yer aldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Ankara’da otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga kamerada!
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Rize'de 'yol verme' kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralı var
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Mersin'de motosiklet kamyonetin altına girdi! İşte o anlar...
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı! İşte o anlar...
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Kütahya'da feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
22.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Sevim Emre’den Nazar Boncuklu Paylaşım: Orhan Gencebay ile 46 Yıllık Aşkın Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! 00:10
Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaştı!
22.05.2024Çarşamba
Gönül Dağı 140. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:56
Gönül Dağı 140. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
22.05.2024Çarşamba
Tahran’da Reisi’ye veda! 03:33
Tahran'da Reisi'ye veda!
22.05.2024Çarşamba
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’a bakın! Son halini gören şaştı kaldı 00:15
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'a bakın
22.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA