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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 21:32 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 21:31

İZLE I Ankara’da otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga kamerada!

Ankara’da EGO otobüsünde bir yolcunun şoföre hakaret edip bıçak çekmesinin ardından kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesi İstanbul Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 540 numaralı hatta çalışan 06 DTT 9919 plakalı EGO otobüsünün şoförü ve yolcu arasında gerginlik yaşandı. Otobüste bulunan yolculardan birisinin hakaret edip bıçak çekmesinin ardından EGO şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı. Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesinin ardından aşağı indirilen yolcu, otobüsün ön camına yumruk atarak EGO şoförüne yönelik hakaretlerine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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