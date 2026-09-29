Saldırı değil aile içi husumet! Osmaniye'de yeğen öğretmen amcasını vurdu: Okula 2 gün ara verildi

Bartın’da iki otomobil çarpıştı araç takla attı: Hüseyin Tekin yaşamını yitirdi 6 yaralı

İstanbul dahil 14 ile şiddetli sağanak geliyor! Sarı kod verildi

Çanakkale'de Troya Tüneli girişinde kaza: Otobüs ile otomobil çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de Troya Tüneli girişinde kaza: Otobüs ile otomobil çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti