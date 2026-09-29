CANLI YAYIN
Geri
Gaziantep'te sokak ortasında bıçaklı kavga: 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran kurtarılamadı

Gaziantep'te sokak ortasında bıçaklı kavga: 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran kurtarılamadı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde gece saatlerinde 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ile arkadaşı Ö.Ş. (19) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Başaran, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş. ise polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Türkiye 1-4 İtalya | MAÇ ÖZETİ
Türkiye 1-4 İtalya | MAÇ ÖZETİ
Fatih Terim Türkiye - İtalya maçının kilit noktalarını ATV'de anlattı
Fatih Terim Türkiye - İtalya maçının kilit noktalarını ATV'de anlattı
Kütahya'da acı kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Kaza anına ilişkin görüntüler
Kütahya'da acı kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Kaza anına ilişkin görüntüler
New York'ta yılın düğünü! Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi
New York'ta yılın düğünü! Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon evlendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle