Gaziantep'te sokak ortasında bıçaklı kavga: 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran kurtarılamadı
Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde gece saatlerinde 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ile arkadaşı Ö.Ş. (19) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Başaran, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş. ise polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam