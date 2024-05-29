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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 17:56 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 17:56

İZLE I 1 Mayıs’ta polise mukavemet gösteren 30 şüpheliye 17’şer yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 30 şüphelinin 17’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte detaylar...

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkardıkları ve polislere taş, su damacanası, tekme ve yumruklarla saldırmak suretiyle mukavemet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih Saraçhane Parkı'nda çeşitli konfederasyon, sendika, STK, marjinal grup ve oluşumlar tarafından sosyal medyadan Taksim Meydanı'na, 'kanunsuz yürüyüş' gerçekleştirecekleri çağrıları bulunduğu anlatıldı.

YASAK KARARINA RAĞMEN OLAY YERİNE GELDİKLERİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, , Fatih Kaymakamlığı'nca alınan yasaklama kararına istinaden, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce, belirtilen yer ve çevresinde olmak üzere kapama ve arama noktaları oluşturularak gerekli tedbirler alındığı, buna rağmen söz konusu grupların ve bireysel katılımcıların olay yerine geldiğinin görüldüğü aktarıldı.

SU DAMACANASI, KALDIRIM TAŞI FIRLATARAK POLİSLERİ YARALADIKLARI BELİRTİLDİ

Yasaklama kararı olmasına rağmen meydanda toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda 3'ten fazla kez yüksek sesle uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müdahale edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane sur önü bölgesinde güvenlik güçlerince oluşturulan hatta taş, flama sopası, su damacanası, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle dağılmamakta ısrar ettikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüphelilerin taş, kaldırım taşı gibi sert cisim atmak, flama sopası, su damacanası ile vurmak, tekmelemek, yumruk atmak iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları kaydedildi.

17'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede 30 şüpheli hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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