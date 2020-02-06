İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı... 06.02.2020 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir süre önce Türkiye'nin nüfusunu açıklamıştı. Türkiye'nin en kalabalık ili yine değişmemiş ve İstanbul olmuştu. Peki İstanbul'un nüfusu? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık bazı ilçelerinin nüfusunun toplamı, pek çok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. 39 ilçeli kentin en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise 6 milyon 597 bin 426 olarak verilere yansıdı.

Adalar en az nüfusa sahip İstanbul ilçesi oldu. Toplam nüfusu: 15.238



Montserrat'ta 6 bine çıkıyor. Sealand'ın nüfusu 27, Pitcairn Adaları'nın 56, Vatikan'ın 842, Tokelau'nun 1,100, Niue'nin 1.500, Falkland Adaları'nın 3 bin, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha'da nüfus 4 bin kişiyken, Tuvalu ve Nauru da Adalardan daha az nüfusa sahip yerlerden. Nüfusu 10 bin. Anguilla'da da nüfus 15,094.Hemen ardından ise Şile geliyor. Toplam nüfusu: 37.692



Şile'nin nüfusundan daha az olan ülkeler de yok değil. San Marino bunlardan biri. Ülkenin toplam nüfusu, 34.590.



Şile'den daha az nüfusa sahip diğer ülkeler ise 20 binle Palau, 24,600'le Cook Adaları, 28 bin 213'le Virjin Adaları, 29,441'le Cebelitarık, 35 binle Monako, 37,429'la Sint Maarten, 40 bin 357'yle Turks ve Caicos Adaları, 48,596'yla Faroe Adaları şeklinde sıralanıyor.



Lihtenştayn için de durum aynı. İstanbul'un birçok ilçesinin gerisinde toplam 38.378 kişilik nüfusa sahip.En az nüfusa sahip ilçelerin arasında Çatalca da bulunuyor. Toplam nüfusu: 73.718



Andorra Çatalca'dan çok az farkla 76.177 nüfusa sahip.



İlçe: Beşiktaş, Toplam Nüfusu: 182.649



İlçe: Silivri, Toplam Nüfusu: 193.680

İlçe: Bakırköy, Toplam Nüfusu: 229.239



İlçe: Beyoğlu, Toplam Nüfusu: 233.323



İlçe: Beykoz, Toplam Nüfusu: 248.260



İlçe: Büyükçekmece, Toplam Nüfusu: 254.103

İlçe: Çekmeköy, Toplam Nüfusu: 264.508



İlçe: Tuzla, Toplam Nüfusu: 267.400



İlçe: Bayrampaşa, Toplam Nüfusu: 274.735



İlçe: Şişli, Toplam Nüfusu: 279.817

İlçe: Arnavutköy, Toplam Nüfusu: 282.488



2018-2019 verilerinde nüfusunda en az değişim olan ilçe Güngören olurken, ilçedeki nüfus 110 artışla 289 bin 331'den 289 bin 441'e yükseldi.



İlçe: Zeytinburnu, Toplam Nüfusu: 293.574



İlçe: Sultanbeyli, Toplam Nüfusu: 336.021

İlçe: Sarıyer, Toplam Nüfusu: 347.214



İlçe: Beylikdüzü, Toplam Nüfusu: 352.412



İzlanda'nın ise Beylikdüzü'nden yaklaşık 4,5 bin fazla 356.991 kişilik küçük bir nüfusa sahip.



İzlanda'nın nüfusu ise 362.860. Brunei'nin nüfusu ise 399 bin.

İlçe: Eyüpsultan, Toplam Nüfusu: 400.513



İlçe: Ataşehir, Toplam Nüfusu: 425.094



İlçe: Sancaktepe, Toplam Nüfusu: 436.733



İlçe: Fatih, Toplam Nüfusu: 443.090



İlçe: Kağıthane, Toplam Nüfusu: 448.025

İlçe: Avcılar, Toplam Nüfusu: 448.882



İlçe: Esenler, Toplam Nüfusu: 450.344



İlçe: Başakşehir, Toplam Nüfusu: 460.259



Verilere göre son 11 ilçenin sıralamadaki yeri değişmezken, Başakşehir 17. sıradan 13. sıraya çıkarak en büyük yükselişi kaydetti.

İlçe: Kartal, Toplam Nüfusu: 470.676



Kadıköy ilçesinin toplam nüfusu 482 bin 713 olarak belirlenirken, Gaziosmanpaşa'nın nüfusu 491 bin 962 olarak tespit edildi.



Öte yandan Gaziosmanpaşa'ya yakın bir nüfus oranına sahip bir de ülke bulunuyor. Küçük bir Akdeniz ülkesi olan Malta'nın toplam nüfusu 493 bin 559.

Maltepe ise en çok nüfusa sahip olan ilçelerden. Maltepe'nin toplam nüfusu 513 bin 316 olarak açıklandı.



Hemen bir ön sırasında yer alan Üsküdar'ın toplam nüfusu ise 231 bin 825 olarak belirlendi.

En kalabalık ilçelerden biri de Sultangazi. Sultangazi'nin toplam nüfusu 534 bin 565 olarak açıklandı. Sultangazi'den daha kalabalık olan Bahçelievler'in toplam nüfusu ise 611 bin 59.



Aynı zamanda Bahçelievler'le arasında sadece yaklaşık 2 bin kişi olan Lüksemburg'un toplam nüfusu ise 613 bin 894.

İstanbul'un ilçelerinden daha az nüfusa sahip diğer bir ülke ise Karadağ. Balkanlar'da Adriyatik Denizi kıyısındaki Karadağ'ın toplam nüfusu 622 bin 182.



Karadağ'ı geçen ilçeler arasında Ümraniye yer alıyor. En kalabalık ilçelerden biri olan Ümraniye'de 2019 verilerine göre 710 bin 280 kişi yaşıyor.

İlçe: Pendik, Toplam Nüfusu: 711 bin 894



Estonya'nın nüfusunun Pendik'ten çok daha fazla olmadığı sadece aralarında 600 bine yakın bir fark olduğu gözlemleniyor.



Ülke: Estonya, Toplam Nüfusu: 1.324.820

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise, Avrupa'da Danimarka, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Andorra, Kosova, San Marino, Bosna Hersek ve Moldova'yı geride bıraktı.

En kalabalık ilçelerden üçüncüsü Bağcılar'da toplam nüfus 745 bin 125.

2019 verileri bulunmayan Bosna Hersek'in 2018 nüfusu 3 milyon 502 bin 550, Moldova'nın 3 milyon 547 bin 539 olarak kayıt altına alınmıştı.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden 2. Sırada yer alan Küçükçekmece'nin nüfusunun 792 bin 821 olduğu belirlendi.

Komşu ülkeler Gürcistan'ın 3 milyon 723 bin 464, Ermenistan ise 2 milyon 965 bin 269 nüfusla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin gerisinde kaldı.

Kentin en yüksek nüfusuna sahip ilçesi 954 bin 579 ile Esenyurt olurken, Küçükçekmece'nin nüfusu 792 bin 821, Bağcılar'ın nüfusu 745 bin 125'e ulaştı.

Kaynak:Hürriyet