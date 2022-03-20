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Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kazada bacakları kopan genç hastanede hayatını kaybetti

Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kazada bacakları kopan genç hastanede hayatını kaybetti
20.03.2022 10:55 - Son Güncelleme: 20.03.2022 10:56

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Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı ve 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında bacakları kopan Doğan Başaran(16) hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeğin ise, yoğun bakımda mücadelesi sürüyor. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada, 2’si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17’si Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırılırken, 14’ünün tedavisi ayakta yapıldı. Kazada bacakları kopan ve ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Başaran doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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