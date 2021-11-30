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İstanbul'un göbeğinde sır ölüm! Kağıthane'de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce kaldığı evde ölü bulundu!

İstanbul'un göbeğinde sır ölüm! Kağıthane'de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce kaldığı evde ölü bulundu!
30.11.2021 08:37 - Son Güncelleme: 30.11.2021 08:38
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İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, kaldığı evde ölü bulundu. İddaya göre, iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

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