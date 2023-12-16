İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Araçlar yollarda mahsur kaldı | İETT otobüsünü su bastı: Yolcular ayakta durmakta zorlandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İstanbul yine sağanak yağışta sınıfta kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun 'Alt yapı sorununu bitirdik' algısı yarattığı İstanbul'da rögarlar taştı, iki araç yollarda mahsur kaldı. Küçükçekmece'de ise bir İETT otobüsünü su bastı. Otobüs içerisine dolan su nedeniyle yolcuların ulaşımları çileye döndü. Öte yandan Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, market alışıverişinden çıkan bir kadının üzerine devrildi.