SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı
Haberler Yaşam Videoları

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:27:40

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni güne çadırların içinde uyandı.

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanında etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını da çadırların içinde karşıladılar. O adreslerden birisi de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesi ile kimi de tek başına Özgürlük Parkı'na gelerek kurdukları çadırda yeni güne uyandılar.

SIRADAKİ VİDEO
Adana’da doğa gezisi kabusa döndü: Kolu kaya arasına sıkışan vatandaş kurtarıldı
24.04.2025Perşembe
Antalya'da korkunç olay! Manzarayı izlerken falezlerden düşerek can verdi
24.04.2025Perşembe
İstanbul Valisi Davut Gül yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti
24.04.2025Perşembe
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti
24.04.2025Perşembe
Malatya’da dürümcü ile inşaat işçileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
24.04.2025Perşembe
Bunlar da Var
Kuruluş Osman 189. Bölüm nefesleri kesti! Osman Bey ve Bala Hatun Halime’yi kurtardı 04:58
Kuruluş Osman 189. Bölüm nefesleri kesti!
23.04.2025Çarşamba
İstanbul’da 6.2’lik deprem! A Haber canlı yayınında panik anları 01:17
İstanbul'da 6.2'lik deprem!
23.04.2025Çarşamba
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi 00:08
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
23.04.2025Çarşamba
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’da ilk konserini veriyor 02:55
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan'da ilk konserini veriyor
23.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN