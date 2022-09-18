İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı

Bağcılar'da müşterinin 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksici, falçata ile saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı falçata darbesi ile boğazında ve başında kesikler oluşan Recep Acar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Meslektaşlarının saldırıya uğradığını duyan taksiciler, hastaneye akın etti.





Olay, saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı. Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Aldığı kesici alet darbeleriyle ağır yaralanan Acar, önce özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

'KABİNLİ TAKSİ İSTİYORUZ'

Meslektaşlarına yönelik saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti. Meslektaşlarının durumunu yakından takip eden taksiciler adına Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman açıklama yaptı. Meslektaşlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Duman, kabinli taksi istediklerini söyledi. Duman yaptığı açıklamada, "34 THT 70 plakalı aracın şoförü Recep Acar. Almış olduğu yolcu tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Boğazından ve baş kısmında yaralandı. Boğazı kesildi. Şu anda hastanede yoğun bakımda boğazına dikiş atılıyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Biz dünyanın sayılı en büyük metropollerin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Hırlısının gelip gasp ettiği, hırsızının gelip darp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de gelip bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Yıllardan beri, 'önce can güvenliğimiz' dedim. Hatta bunun için 10 bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler" dedi.

Saldırganla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade eden Duman, "Arabada kamera var. Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şoförün canı gittikten sonra boğazını keseni bulsanız ne olur? Bulmasanız ne olur? Benim için hiç önemli değil. Mühim olan burada olay yapılmadan, olaylara müdahale edebilmek. Bunun da en garanti yolu, yüzde doksan dokuz kabinli araç. Yani biz şunu söylüyoruz. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi" diye konuştu.