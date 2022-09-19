Antalya'da 5 yıldızlı otelde korkunç cinayet! Rus turist anne ve babasını çekiçle öldürdü: Cinayet anını çekti sonrasında itiraf videosu yayınladı

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'u (62) öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u (64) ağır yaralayıp kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Tatiana Stepanov da dün gece yaşamını yitirdi. Yakalanması için özel ekip oluşturulan Dmitry Stepanov'un anne ve babasını öldürmeden önce odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından cinayetleri videoya kaydettiği belirlendi. Bugün yakalanan Dmitry Stepanov'un, olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı.