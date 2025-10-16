PODCAST
İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 14:09
İstanbul son 65 yılın en kurak yazını geride bıraktı. Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye inerken, gözler şiddetli yağışların başlayacağı tarihe çevrildi.
