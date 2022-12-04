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İstanbul’da silkeleme yöntemiyle yankesicilik: Hırsızlar çaldığı telefonu takside unuttu

İstanbul’da silkeleme yöntemiyle yankesicilik: Hırsızlar çaldığı telefonu takside unuttu
04.12.2022 11:36

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Beyoğlu’nda iki şahıs, “silkeleme” olarak bilinen yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonu çaldıktan sonra bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahısların çaldıkları cep telefonunu kaçarken bindikleri takside düşürdükleri ortaya çıktı. Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki şahıs cadde üzerinde yürüyen İlhan K.’nın yanına yaklaşarak 25 bin lira değerindeki cep telefonunu silkeleme diye bilinen yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şahıslar ardından koşarak kaçarken, bir süre sonra da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden bir taksiye binerek kaçmaya başladı.

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