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İstanbul’da park halindeki lüks araçların farlarını çalan iki kişi yakalandı

İstanbul’da park halindeki lüks araçların farlarını çalan iki kişi yakalandı
27.06.2022 09:58

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi’nde gece saatlerinde iki ayrı lüks otomobile ait farların çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin olayları plakasız bir motosikletle gerçekleştirdikleri ve araçlardan söktükleri farları olay yerlerine yakın bir alandaki çalılıkların arasına gizledikleri belirlendi. İki far gizlendikleri yerde yapılan aramalarda ele geçirildi ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Polis, hırsızları yakalayabilmek için farları sakladıkları noktaya pusu attı ve beklemeye başladı. Farları almak için sakladıkları yere gelen B.Y. ve E.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bayrampaşa İlçesi’nde de park halinde bulunan lüks bir araçtan far çaldıkları saptanan iki suç ortağı “Otodan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

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