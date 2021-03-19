İstanbul'da operasyon! Fino Gürkan yakalandı

İstanbul'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla "Fino Gürkan" lakaplı suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekiplerinin, 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda "Fino Gürkan" lakaplı örgüt yöneticisi G.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve tapunun ele geçirildiği operasyon anları kameraya yansıdı. Özel harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyon, havadan da drone ile takip edildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Araç kundaklama", "Kasten yaralama", "Yağma" ve "Tehdit" gibi suçlarını işledikleri tespit edilen "Fino Gürkan" lakaplı G.G.'nin liderliğindeki 14 kişilik suç örgütüne yönelik Güngören merkezli il genelinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.





Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyon drone ile havadan takip edildi. Aralarında örgüt lideri G.G. ile örgüt yöneticileri Ş.Ö. ve S.G. isimli kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve tapu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.