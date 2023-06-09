İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olan, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalarda 10 milyon adet 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin, Kağıthane ilçesinde bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.