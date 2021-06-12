İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış sonrası Kuyumcukent’i su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağış nedeniyle Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent AVM’yi su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu.

Vatandaşlar yağış ve solu nedeniyle zor anlar yaşarken, Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent AVM'yi su bastı.

AVM'nin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı suyla doldu.

Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.