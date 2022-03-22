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İstanbul'da cansız mankenin üzerindeki kıyafet böyle çalındı

İstanbul'da cansız mankenin üzerindeki kıyafet böyle çalındı
22.03.2022 09:33 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:33

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Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü. Olay Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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