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İstanbul'da çamur yağdı! Araç sahipleri soluğu oto yıkamacılarda aldı

İstanbul'da çamur yağdı! Araç sahipleri soluğu oto yıkamacılarda aldı
22.03.2021 13:58
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İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte havada bulunan toz parçaları yere indi. Sabah uyandığında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu.


İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

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