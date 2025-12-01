PODCAST CANLI YAYIN
Karabük Eflani’de iki araç çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Karabük-Eflani yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde saat 10.00 sıralarında Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. E.B. yönetimindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç ile K.G. idaresindeki 78 SP 528 plakalı otomobilin çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan E.G. (51), İ.G. (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

