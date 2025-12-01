Karabük Eflani’de iki araç çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde saat 10.00 sıralarında Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. E.B. yönetimindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç ile K.G. idaresindeki 78 SP 528 plakalı otomobilin çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu.

6 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan E.G. (51), İ.G. (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.