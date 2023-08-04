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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:06

İstanbul'da "çakma forma" operasyonu! Binlerce sahte forma ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te sahte forma operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 6 bin 190 adet sahte forma ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yeni sezon öncesi sahte forma imalatı yapan iş yerlerine yönelik baskın yaptı. Fatih'te 2 adrese yapılan operasyonda 6 bin 190 adet sahte forma ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sınai Mülkiyet Kanunu" kapsamında yürütülen çalışmalarda; 03 Ağustos 2023 tarihinde Fatih ilçesinde tespiti yapılan 2 ayrı adrese operasyon gerçekleştirilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Adreslerde yapılan aramalarda bir spor kulübüne ait arma ve logoların kullanıldığı piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan, 6 bin 190 adet forma, şort, çorap ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan başlatılan tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

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