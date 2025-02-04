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İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 10:45

İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da Silahlı Terör Örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten, çevrelerindeki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere finansal destek sağlayan, para toplayan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

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