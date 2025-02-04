Kocaeli’de otomobil dereye uçtu sürücünün savunması şaşırttı: "Araç kendi kendine gitti"

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 10:48

Kaza, Yeşilova Mahallesi Zakkum Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (53) kontrolündeki 41 ANJ 536 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple Bıçkı Deresi'ne uçtu. Sürücü E.C. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücünün arkadaşı olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürmek istedi ancak E.C. kabul etmedi. Ayrıca E.C., polisin alkol kontrolü yapacağını duyunca da zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, "Benim araba kendi kendine gitti. Sen niye beni üflettiriyorsun? Sıkıntı yok, araba kendi kendine gitti. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.