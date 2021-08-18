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İstanbul Küçükçekmece’de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İstanbul Küçükçekmece’de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
18.08.2021 00:01 - Son Güncelleme: 18.08.2021 00:04
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İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli mahelleli tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alınırken görgü tanıkları ise "Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.


Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu.

Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.
Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

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