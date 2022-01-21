Haberler Yaşam Videoları İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı
21.01.2022 15:41

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:28
Mersin'de terör baskını!...
Ana Sayfa 05:50
İstanbul'da taksici dehşeti!...
Ana Sayfa 00:03
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Ana Sayfa 02:44
Hemşire Ömür Erez'i öldüren...
Ana Sayfa 00:31
Köylülerin kayak keyfi
Ana Sayfa 02:21
EYT için 5 adımlı yol haritası...
Ana Sayfa 06:25
Ukrayna-Rusya krizinde yeni...
Ana Sayfa 00:37
Canlı yayında muhabire araç...
Ana Sayfa 00:30
Şevval Şahin mayosunu giydi ve...
Ana Sayfa 00:45
Akrabaların yol ortasında...
Ana Sayfa 00:15
Sahneye mayo ile çıkanların...
Ana Sayfa 02:51
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.

Yaşam Videoları

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"
Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu

Bir veli ise, "Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu

SON DAKİKA