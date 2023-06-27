Haberler Yaşam Videoları Bahçelievler’de bina girişinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bahçelievler’de bina girişinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bahçelievler’de bina girişinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
27.06.2023 08:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:21
Çekmeköy'de tadilat yapılan...
Yaşam 00:33
3 katlı binanın giriş katında...
Yaşam 01:47
İstanbul’da plaj ücretleri...
Yaşam 02:00
Alev alev yanan işyerini...
Yaşam 01:45
Sahte içki üreticilerine büyük...
Yaşam 01:35
Dehşete düşüren kaza:...
Yaşam 03:42
Motosiklet ambulanslar 43 ilin...
Yaşam 01:34
Trafik ekiplerinin yoğun...
Yaşam 00:35
Sözlü tartışma yumruklu...
Yaşam 02:35
Otomobil scootera çarptı 14...
Yaşam 06:04
Yollarda bayram yoğunluğu...
Yaşam 04:02
Tatbikatı gerçek sanan...

Bahçelievler’de, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, iddiaya göre husumetlisi oldukları gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 20 yaşlarındaki genç, kafasında aldığı mermi ile ağır yaralanırken, saldırganlar araçla kaçtı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleye araçla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi oldukları 20’li yaşlardaki Özgür D.’ye silahlı saldırı düzenledi. Bina önünde saldırıya uğrayan Özgür D., kafasından aldığı mermiyle yere yığılarak ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA