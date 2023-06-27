Bahçelievler’de bina girişinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bahçelievler’de, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, iddiaya göre husumetlisi oldukları gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 20 yaşlarındaki genç, kafasında aldığı mermi ile ağır yaralanırken, saldırganlar araçla kaçtı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleye araçla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi oldukları 20’li yaşlardaki Özgür D.’ye silahlı saldırı düzenledi. Bina önünde saldırıya uğrayan Özgür D., kafasından aldığı mermiyle yere yığılarak ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.