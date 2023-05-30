İstanbul Esenyurt'ta Başlık parası cinayeti: Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü! O ANLAR KAMERADA

Olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Ağabey Selami Şirip, taksici kardeşi Hasan Şirip ile birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek istedi. Memleketleri olan Ağrı'ya giderek görücüye gittiği aileden kızlarını isteyen Selami Şirip, iddiaya göre "başlık parası" isteği ile karşılaştı. Bunun üzerine İstanbul'a dönen Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i arayarak başlık parasını karşılamak üzere bir miktar para talep etti. Parası olmadığını söyleyen Hasan Şirip ile ağabeyi Selami Şirip telefonda tartıştı. Telefon sonrasında Selami Şirip kardeşine konum atarak yanına gelmesini istedi. Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde buluşan ağabey kardeş, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce silahını çeken Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'e 10 el ateş etti. Başından yaralanan Selami Şirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisler katil zanlısı olan Hasan Şirip’i koşarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.