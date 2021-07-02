İstanbul Beykoz’da engelli vatandaşlara saldıran kişi tutuklandı!

Beykoz'da 21 Haziran'da gündüz vakti üstü çıplak halde elinde sopa ile İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen şüpheli Oğuzhan A. (36), burada oturan kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat'ı defalarca vurarak darbetmişti. Şüpheli Oğuzhan A, bu sırada araya girmeye çalışan engelliler Volkan Gider ve Osman Odabaş'a da saldırmıştı. Son dakika haberine göre İstanbul Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darbeden şüpheli, serbest bırakılma kararına karşı yapılan itiraz üzerine tutuklandı.