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İstanbul Bakırköy’de silahlı çatışma 4 yaralı

İstanbul Bakırköy’de silahlı çatışma 4 yaralı
13.02.2022 09:27

OTOMATİK OYNAT

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Bakırköy’de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay saat 01.00'da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga kısa süre içinde silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yeri ekipleri çatışmanın yaşandığı yerde bulunan bir otomobilin altında iki silah ve bir adet dolu şarjör buldu.

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