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İstanbul Bağcılar'da bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar

İstanbul Bağcılar'da bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar
27.11.2020 14:59
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İstanbul Bağcılar basın ekspres yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarı da olmaz dedirtti. Elektrik kabloları için dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan emekleyerek geçen vatandaşların görüntüsü anbean kameralara böyle yansıdı...


İstanbul'da bu sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Basın Ekspres yolunun Küçükçekmece Halkalı'ndan Bağcılar tarafına Ayamama deresinin üzerinde kabloların bulunduğu demirden emekleyerek geçenler şaşkına çevirdi. Elektrik kabloları için dere üzerine kurulan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir köprüden ölüm tehlikesine aldırmadan geçenler yetkilileri de harekete geçirdi.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile çektiği o anların sosyal medyada yer almasının ardından BEDAŞ ekipleri bugün geçişleri engellemek için çalışma yaptı.

Elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışları jiletli tel örgüler ile kapatıldı. Demir köprüler havadan da görüntülendi.

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