Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul Adalet Sarayı'na girişte metrelerce HES kuyruğu oluştu! Hepsi tek tek kontrol ediliyor

İstanbul Adalet Sarayı'na girişte metrelerce HES kuyruğu oluştu! Hepsi tek tek kontrol ediliyor

İstanbul Adalet Sarayı'na girişte metrelerce HES kuyruğu oluştu! Hepsi tek tek kontrol ediliyor
04.12.2020 11:26
Ana Sayfa 02:54
CHP'li Foça Belediyesi'nden...
Ana Sayfa 01:54
Öncelikli aşılanacak meslekler...
Ana Sayfa 01:58
Asgari ücret ne kadar olacak?...
Ana Sayfa 02:31
İstanbul sise teslim! Bazı...
Ana Sayfa 01:40
Diyanet'ten cuma namazıyla...
Ana Sayfa 00:15
Servis aracına sopalı saldırı...
Ana Sayfa 00:44
Kadir Topbaş yoğun bakıma...
Ana Sayfa 04:52
Hamilelik yalanı herkesi...
Ana Sayfa 02:26
İstanbul'da DEAŞ'lı...
Ana Sayfa 02:06
Barış, Canan'a çok sert vurdu!
Ana Sayfa 00:57
Görenler 'Bu nasıl iş'...
Ana Sayfa 07:13
CHP’nin bir taciz skandalı da...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gireceklerden HES kodu istenmesinin ardından adliye girişinde uzun kuyruklar oluştu.


Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün başlanan HES kodu sorulması uygulaması nedeniyle adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.



Adalet Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda dün itibariyle girişlerde HES kodu sorulmasına başlanmıştı.



Güvenlik görevlileri tarafından HES kodu sorulması nedeniyle bugün sabah adliye girişlerinde yoğunluk yaşandı.



Avukat, vatandaş ve personeller kapılarda tek tek HES koduna bakılarak içeri alındığı için adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.



HES kodunu gösteremeyenler içeri alınmıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları