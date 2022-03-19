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Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu

Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu
19.03.2022 14:44 - Son Güncelleme: 19.03.2022 14:46

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde ısınmak için aracına köz kovası koyan 50 yaşında ki Sebahattin Bıçakçı, aracın alev alması neticesinde feci şekilde can verdi. Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araçta bir kişinin yanarak can verdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sürücü koltuğunda köz kovası bulunduğu, yan koltuktaki cesedin ise Sebahattin Bıçakçı'ya (50) ait olduğu belirlendi. Bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı'nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendirilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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