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İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 17:54

İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı

İngiliz Emily Anna (22), Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine adını aldı.

Ferhat Tutan ile nişanlandıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurdu.


Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini alarak Müslüman oldu.
İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Hazırlar, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.


Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Emine Anna, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

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