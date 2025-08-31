İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.'nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.