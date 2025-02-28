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İnegöl’de doğalgaz patlaması: 1 işçi yaralandı
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İnegöl’de doğalgaz patlaması: 1 işçi yaralandı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 18:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı. Yaralı işçinin sağlık durumu iyi, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz çalışması sırasında yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tgaz Doğalgaz firmasının işini yapan taşeron firma çalışanları doğalgaz çalışması yaptığı sırada sıkışan gaz bir anda patladı. Patlama sırasında vücuduna taşların isabet ettiği işçi Mehmet E. (21), hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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