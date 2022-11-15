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İhbara giden ekipler dramla karşılaştı! Hiç dışarıya çıkmayan, psikolojik rahatsızlık yaşayan aileye devlet sahip çıktı

İhbara giden ekipler dramla karşılaştı! Hiç dışarıya çıkmayan, psikolojik rahatsızlık yaşayan aileye devlet sahip çıktı
15.11.2022 16:38 - Son Güncelleme: 15.11.2022 16:38

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir ihbar üzerine adrese giden ekipler dram ile karşılaştı. Karanlık odada kalan ve hiç konuşmayan 23 yaşındaki zihinsel engelli kız ile çocuğu, annesi, anneannesi ve iki kardeşi koruma altına alındı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı evde kalanların olmasına rağmen hiç kimsenin dışarıya çıkmamasından şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı. Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde 23 yaşında kızı fark etti. Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı. Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.

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