Fatih'te lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri kurtardı

İstanbul Fatih'te, kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaatta çalışan işçiler kurtardı. İşçilerin, lavaboyu çekiçle kırarak kediyi kurtardıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 11 Kasım Cuma günü Karagümrük'te öğle saatlerinde meydana geldi. Depoda çalışan inşaat işçileri, bir kedinin miyavlama sesini duydu. İnşaat ustası Tuncay Altun, sesin geldiği yere doğru gidince lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu sökerek binadan dışarı çıkardı. İnşaatta çalışan diğer işçiler de kediyi kurtarmak için yardıma geldi. İşçilerden biri lavaboyu çekiçle kırarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Uzun süre başı lavaboya sıkışmış halde duran yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçiler daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı. Yavru kedinin kurtarıldığı anlar ise işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.