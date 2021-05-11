RAMAZAN İMSAKİYE
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Iğdır’da korkunç olay! Beton mikserin kazanını temizleyen işçi, mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti

Iğdır’da korkunç olay! Beton mikserin kazanını temizleyen işçi, mikserin çalıştırılmasıyla hayatını kaybetti
11.05.2021 17:14
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Iğdır’da feci bir ölüm meydana geldi. Beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem, 3 yıldır çalıştığı beton santralinde mesai bitimi öncesi beton mikserinin kazanını temizlemeye başladı.

Bu sırada operatör H.Y. makineyi çalıştırınca Erdem kazanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden operatör H.Y. makineyi durdurdu. Yapılan kontrolde Mehmet Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı haber alıp santrale gelen Mehmet Erdem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, operatör H.Y. ise gözaltına alındı.

Mehmet Erdem'in cenazesi bugün öğlende yakınlarının gözyaşları içinde Iğdır Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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