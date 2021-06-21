HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Vatandaşlara olası su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyarı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan o açıklamada ve hava durumunun detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.



O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.