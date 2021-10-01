HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış ve rüzgar uyarısı!

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı geldi. Ekim ayına girilmesi ile birlikte yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı ve serin hava özellikle Doğu Anadolu'da daha da etkili oluyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde de yağışlar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve rüzgar uyarısı geldi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı geldi.

Ekim ayına girilmesi ile birlikte yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı ve serin hava özellikle Doğu Anadolu'da daha da etkili oluyor.

Yağışlar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve rüzgar uyarısı geldi.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

2 EKİM HAVA DURUMU



3 EKİM HAVA DURUMU

5 EKİM HAVA DURUMU

6 EKİM HAVA DURUMU