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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 10:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 10:39

HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! İstanbul rahatlayacak, o illerde yaşayanlar dikkat…

Türkiye'yi haftalardır kavuran El Nino ve Eyyam-ı Bahur sıcakları yerini serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde yağışlı hava etkisini gösterecek. İşte Meteorolojinin hava durumu tahmini ve uyarılar...

METEOROLOJİDEN SERİNLETECEK HABER GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde yağışlı hava etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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