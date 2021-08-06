HAVA DURUMU | 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir…

Türkiye genelinde Temmuz ayı ile birlikte artan hava sıcaklıkları Ağustos ayında da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan verilere göre, İstanbul'da 15.00-18.00 saatleri arasında hissedilen hava sıcaklığı 44 derece olacak.

6 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.