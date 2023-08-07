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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 09:36

Hatay’ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor

Depremin vurduğu Hatay’ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden sürüyor.

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