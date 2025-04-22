Hatay’da freni patlayan kamyon uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 21:16:57

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde , 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu , sürücüsü H.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu freni patlayarak yol kenarındaki seramik iş yerine çarptı. Kamyon, ardından uçurumdan yuvarlanarak güvenlik kulübesine çarptı .

Kazada, kamyon sürücüsü ile güvenlik kulübesinde bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, Mehmet Çakrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti . Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı sırada personellerin çalıştığını belirten Ayhan Karasu , "Kamyon yarım metre yakın geçseydi, 3 veya 4 personelim aracın altında kalacaktı. Seramikler kırıldı ama personellerimize bir şey olmaması bizim tek tesellimiz oldu" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.