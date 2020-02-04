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Hatay'da dehşet! Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

Hatay'da dehşet! Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

04.02.2020 18:55

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde Ömer Yıldırım (27), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pervin Yıldırım (27) ve annesi Emine Yıldırım’ı (50) evlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek içeri girilmesini engelledi.


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