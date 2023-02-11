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Hatay Özburak İnşaat sahibi kim? Röportajı şoke etti!

Hatay Özburak İnşaat sahibi kim? Röportajı şoke etti!
11.02.2023 13:10 - Son Güncelleme: 11.02.2023 13:10

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı saatler ilerledikçe artıyor. Can kaybının en çok yaşandığı illerden biri ise Hatay oldu. Hatay Özburak İnşaat tarafından yapılan her 4 binadan 1 tanesi ise yerle bir oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hatay Özburak İnşaat sahibi kim sorusu yer alıyor. Şimdiye kadar belirlenen 10 binasının çöktüğü belirtilen Hatay Özburak İnşaat sahibi Hikmet Günsay ise daha önceden verdiği röportajla duyanları şoke etti. Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye moloz yığınından başka bir şey kalmadı. İşte binaların son hali....

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